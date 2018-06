77-jähriger Paragleiter ging schwer verletzt ins Gasthaus

Ein 77-jähriger Paragleiter ist am Sonntag beim Startvorgang vom Gipfel der Gemeindeaple bei Mitterbach am Erlaufsee (Bezirk Lilienfeld) gestürzt. Gegen 15 Uhr unternahm der Flugsportler laut Rotem Kreuz einen Startversuch mit seinem Gleitschirm, stürzte allerdings. Da er dachte, unverletzt geblieben zu sein, rastete er sich in einem Gasthaus aus. Später verschlechtere sich sein Zustand.

Rettungshubschrauber transportierte ihn ab

Der Mann aus Herzogenburg blieb etwa eineinhalb Stunden in einem nahegelegenen Gasthaus, berichtete das Rote Kreuz in einer Aussendung. Nachdem sich sein Zustand etwas verschlechterte, wurde die Bergrettung Mitterbach - der 77-Jährige hatte dies zunächst abgelehnt - alarmiert, um den Patienten am Berg zu versorgen. Anschließend wurde der Niederösterreicher mit einem Rettungswagen ins Gesundheitszentrum Mariazell gebracht.

Dort verschlechterte sich plötzlich der Zustand des Paragleiters erneut. Da der Verdacht auf innere Verletzungen bestand, wurde der Mann schließlich mit dem Rettungshubschrauber ins Landeklinikum Amstetten geflogen.

(APA)