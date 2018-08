Kärnten: Alpaka aus drei Meter tiefem Schacht gerettet

Zu solch einem Einsatz wird die Feuerwehr nicht jeden Tag gerufen. In Olsach-Molzbichl in Kärnten stürtzte ein Alpaka in einen drei Meter tiefen Schacht und musste geborgen werden. Die Feuerwehr war eine gute dreiviertel Stunde im Einsatz. "Soetwas kommt wirklich nicht oft vor. Wir wissen, dass es bei dieser Örtlichkeit Alpakas gibt, aber zu so einem Einsatz ist es bisher noch nicht gekommen", sagte Feuerwehr-Kommandant Martin Tidl gegenüber der "Presse".

Das Alpaka musste mit einem Traktor und Rundschlingen geborgen werden – FF Olsach-Molzbichl

Auf einem Bauernhof in Molzbichl bemerkte der Alpaka-Besitzer, dass das Tier in den Schacht gestürzt war und verständigte die Feuerwehr. Der Nachbar kam mit einem Traktor mit Frontlader zur Hilfe. Weil der Schacht zu eng war, um hinunter zu klettern, entschieden sich die Helfer das Alpaka mit Hilfe von Rundschlingen vorsichtig hoch zu heben. Auch eine Tierärztin wurde hinzugezogen. Am Ende überstand das Alpaka den Ausflug nach unten mit leichten Abschürfungen. Das Alpaka wurde nicht verletzt – FF Olsach-Molzbichl Die Feuerwehr musste überlegen, wie sie das Alpaka hochziehen – FF Olsach-Molzbichl

(witt)