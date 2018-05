Höher und schneller: Australier stellt neuen Gipfelrekord auf

Kathmandu. In 117 Tagen auf sieben Gipfeln: Der Australier Steve Plain hat am Montag den Gipfel des Mount Everest erreicht und damit die höchsten Gipfel der sieben Kontinente in Rekordzeit bestiegen. Das 8848 Meter hohe Dach der Welt erreichte der Bergsteiger am Montag zusammen mit seinen Begleitern Jon Gupta und Pemba Sherpa. Plain übertraf den bisherigen Weltrekord der „Seven Summits“ des polnischen Bergsteigers Janusz Kochanski um neun Tage.

Und immer wieder werden neue Rekorde vom höchsten Berg der Welt gemeldet: Der an beiden Beinen amputierte chinesische Bergsteiger Xia Boyu erreichte ebenfalls am Montagfrüh den Gipfel – aber „nur“ als zweiter Beinamputierter der Welt. Der 69-Jährige hatte zuvor schon vier Versuche unternommen, den Berg zu bezwingen.

Der Everest ist das höchste der Ziele: Hunderte Bergsteiger wollen sich pro Jahr den Traum erfüllen und den Berg bezwingen. Für dieses Abenteuer greifen sie tief in die Tasche, die nepalesischen Behörden lassen sich die Expeditionen teuer bezahlen lassen. (ag.)

