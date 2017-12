Anrainerparkplätze: Figl wehrt sich gegen Öffnung für andere Autofahrer

Geht es nach Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne), sollen Anrainerparkplätze tagsüber von 8 bis 16 Uhr künftig von anderen Autofahrern benutzt werden dürfen. Allein: Die Bezirke sind mit dieser geplanten Änderung der bestehenden Regelung nicht einverstanden. Im Ersten Bezirk sieht ÖVP-Bezirksvorsteher Markus Figl seine Ablehnung nun durch die Ergebnisse einer Evaluierung bestätigt. Diese belege, so Figl , "dass die Bewohnerparkplätze sehr gut angenommen werden und das System funktioniert". Die oftmals kolportierte Vermutung, die Anrainerparkplätze stünden tagsüber ohnedies leer, weil viele Bewohner dann mit ihren Autos in die Arbeit gefahren sind, erweise sich durch die Zählungen der MA 67 (Parkraumüberwachung) als falsch, so Figl.

Denn im Schnitt liegt die Auslastung aller Bewohnerparkzonen - im Ersten sind das 149 Zonen mit insgesamt 1540 Stellplätzen, die für Anrainer mit Parkpickerl reserviert sind - bei rund 80 Prozent. Und das nicht nur in der Früh und am Abend, sondern gerade auch in der Mittagszeit zwischen 11 und 13 Uhr: Hier lag die Auslastung mit bis zu 88,67 Prozent sogar höher als morgens und abends.

Damit sieht Figl "keinen Änderungsbedarf" an der bisherigen Regelung. Derzeit sind die Anrainerparkplätze rund um die Uhr nur für Anrainer mit Parkpickerl nutzbar. Die Änderung würde sie tagsüber (8 bis 16 Uhr) auch für andere Autofahrer (mit Kurzparkschein) nutzbar machen. Der erste Bezirk plant nicht, dies umzusetzen und werde, so Figl, sich "nicht erpressen lassen".

Neuregelung noch nicht umgesetzt

Die grüne Verkehrsstadträtin hatte im Mai eine Öffnung der Anrainerparkplätze - pro Bezirk sind dies maximal 20 % der Stellplätze - angekündigt, unter anderem, um Wirtschaftstreibende, die bisher nicht in den Anrainerparkzonen parken dürfen, auch wenn ihre Firma im Bezirk liegt, zu entlasten. Wenig überraschend wird Vassilakous Idee auch von Wiens Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck unterstützt.

Allein: Bisher wurde die Neuregelung noch in keinem Bezirk umgesetzt. "Die Gespräche mit den Bezirken und der Wirtschatskammer laufen", heißt es aus Vassilakous Büro. "Wir suchen in dieser Frage weiterhin einen gemeinsamen Weg, auch mit Herrn Figl".

Verlegung von Anrainerparkplätzen geplant

Dieser ist freilich weiter gegen eine Öffnung der Anrainerparkplätze. Spielraum sieht er allerdings anderswo: Denn die Evaluierung habe gezeigt, dass zwei Anrainer-Parkzonen im Bezirk kaum genutzt werden. Hier könnte die Verkehrskommission der Inneren Stadt im Jänner eine Verlegung dieser Anrainerparkplätze in Gegenden beschließen, in denen der Parkplatzdruck größer sei. "Wir erwarten uns von der Vizebürgermeisterin, dass sie uns da nicht im Wege steht", sagt Figl, und die Versetzung der Parkplätze ermöglicht.

Die von Figl präsentierte Evaluierung wurde von der Verkehrskommission des ersten Bezirks beschlossen und durch die MA 67 durchgeführt. Evaluiert wurde die Parkplatzsituation in vier Monaten - Februar, Mai, Juli und September des heurigen Jahres - an jeweils fünf Tagen zu drei unterschiedlichen Zeitpunkten (morgens, mittags und abends).

