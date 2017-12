Betrunkener forderte in Wiener Lokal mit Pistole gratis Nachschub

Ein Betrunkener hat am Montag in einem Lokal in der Clementinengasse in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus mit einer Pistole kostenlose Getränke gefordert. Der 45-Jährige kam laut Polizei gegen 20.00 Uhr bei der Tür herein und setzte sich an die Bar. Er legte die Waffe vor sich hin und wollte so zu gratis Alkohol-Nachschub kommen. Zeugen verständigten die Polizei, die Sondereinheit WEGA nahm den Mann fest.

Bei der Waffe handelte es sich um eine Schreckschusspistole, wie sich herausstellte. Diese wurde bei dem Betrunkenen ebenso sichergestellt wie ein gefälschter polnischer Personalausweis.

(APA)