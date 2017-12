„Rocking Christmas“: Renaissance Hotel lädt zum Weihnachtsbrunch

Wie schon im vergangenen Jahr spielt beim „Rocking Christmas“-Wunderbrunch am 17. Dezember im Renaissance Wien Hotel das Küchenteam mit der Tradition – und interpretiert die weihnachtlichen Klassiker neu. So wird die Entenkeule konfiert, um sie noch saftiger zu machen, und das Hirschgulasch zwölf Stunden „Sous Vide“ gegart, was die Aromen stärker zur Geltung bringt.

Das Weihnachtsspecial ist auch eine Show-Cooking Station, bei der das Schneiden der „Prime Rib“ bzw. die Zubereitung der Topfenknödel in Orangenbrösel zelebriert werden.

Der „Rocking Christmas“-Wunderbrunch findet am 17. Dezember zwischen 12 und 15 Uhr in der „Wunderkammer“ im Renaissance Wien Hotel statt - zu einem Pauschalpreis von 39,50 Euro. Begrüßungs-Prosecco, Glühwein und Kaffee sind inklusive.

Anmeldungen unter 01/89 102 270 oder wunderkammer@rh-wien.at