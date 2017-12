Häupl übergibt sein Amt, behält aber die Macht

Am 27. Jänner 2018 wählen rund 980 Delegierte der Wiener SPÖ den Nachfolger von Michael Häupl. Dieser präsentierte am Montag den Fahrplan bis zum Sonderparteitag, bei dem die Entscheidung zwischen Michael Ludwig (Wiener Wohnbaustadtrat) und Andreas Schieder (SPÖ-Klubchef im Parlament) fällt – in der ersten Kampfabstimmung der Geschichte der Wiener SPÖ.