Gästenächtigungen in Wien: Neuer Bestwert im November

Im vergangenen November hat Wien 1,144.000 Gästenächtigungen verzeichnet - und damit so viele wie nie zuvor im vorletzten Monat des Jahres. Gegenüber dem Vorjahr gab es ein Plus von 0,7 Prozent oder 10.000 Nächtigungen, teilte der Wien-Tourismus am Mittwoch via Aussendung mit. Trotzdem musste die Hauptstadt aus einigen wichtigen Märkten Rückgänge hinnehmen.

So entwickelten sich unter den zehn wichtigsten Herkunftsländern gleich sechs negativ - darunter Österreich (minus 2 Prozent), Großbritannien, Italien und Spanien (je minus 4 Prozent). Mehr Übernachtungen gab es bei Besuchern aus den USA (plus 9 Prozent), China (plus 33 Prozent) oder Russland (plus 14 Prozent).

Anstieg auch im Gesamtjahr

Auch das bisherige Gesamtjahr weist mit 14,1 Millionen Nächtigungen ein Plus von 3,8 Prozent auf. Das sollten auch die Hoteliers spüren: Der bisherige Netto-Nächtigungsumsatz bis inklusive Oktober lag mit 651 Mio. Euro um ganze 7,4 Prozent über dem Vergleichswert 2016. Für November liegen hier noch keine Zahlen vor.

