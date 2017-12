Religion wandert aus Kindergärten ab

Wien. Nun ist sie also fertig, die lange erwartete Studie zu den Islam-Kindergärten. Genau genommen sind es zwei – sieben Wissenschaftler von Uni Wien und FH Campus haben Pluralität in allen Wiener Kindergärten und -gruppen untersucht, darunter auch sogenannte islamische. Die Strategien der Betreiber und die Wünsche der Eltern hat Ednan Aslan von der Uni Wien untersucht. Zwei Studien, die die beiden zwar bei einem gemeinsamen Termin präsentieren, die jedoch jede für sich stehen soll, weil es zum Teil auch größere Unterschiede in Herangehensweise und Methodik gibt.

Immerhin, eine Erkenntnis teilen beide: Religion soll nicht aus dem Kindergarten verbannt werden. Sonst drohe die Gefahr, dass die religiöse Erziehung an andere Stellen verlegt werde, auf die man pädagogisch keinen Einfluss mehr nehmen könne. Es brauche aber einen religionspädagogischen Bildungsplan für den Islam, sagt Nina Hover-Reisner vom FH Campus Wien. Und auch das dafür notwendige gut ausgebildete Personal.

Dabei habe es bereits einen Wandel in dem Problemfeld gegeben, sagt Ednan Aslan. So habe die Stadt Wien, nachdem seine Pilotstudie zu den sogenannten islamischen Kindergärten erschienen sei, bereits reagiert. „Nach der Pilotstudie sah sich die Stadt zu Kontrollen veranlasst“, so Aslan, „ohne diese aber mit nachvollziehbaren Kriterien auszustatten.“ Es habe, so Aslan, eine „gewisse Willkür und Beliebigkeit bei den Inspektoren“ gegeben.

Rückgang von Religion

Henning Schluß, Leiter des Teams der Uni Wien, sieht einen Effekt, den Aslans Pilotstudie und die Diskussion darüber ausgelöst habe – dass es nämlich schon einen dramatischen Rückgang von Religion in Einrichtungen, die Bezug zum Islam haben, gegeben habe. „Vor 2015 hat man noch häufiger gelesen, dass Kindergärten und Gruppen damit werben, dass sie ein islamisches religionspädagogisches Angebot haben.“ Das stehe heute in keinen Konzepten mehr. Schluß spricht von einer „Stigmatisierung von Kindergärten mit Bezug zum Islam“. Diese hätten daraufhin alle Bezüge zur Religion gekappt.

Gleichzeitig hält er fest, dass einige Ergebnisse anders ausgefallen seien als erwartet. So habe man keine Parallelgesellschaft gesehen, sondern das Gegenteil. Einrichtungen mit islamischem Bezug seien eher „Sammelbecken für andere, die woanders nicht aufgenommen werden“ – unter anderem, weil städtische Kindergärten Kinder bevorzugen, bei denen beide Elternteile arbeiten gehen.

Was die Sprachvermittlung angeht, sieht Schluß auch große Defizite. Vor allem Einrichtungen mit Bezug zum Islam, die besonders großen Wert auf Integration legen, würden betonen, dass in ihren Einrichtungen ausschließlich Deutsch gesprochen wird – das sei jedoch aus Integrationssicht ein Fehler. Denn die Sprachforschung zeige, dass eine gute Beherrschung der Erstsprache zum Erlernen einer Zweitsprache wichtig sei.

Insgesamt wird deutlich, dass die zwei Teilstudien nicht zum kompakten Ganzen gepresst werden wollen. Auf der einen Seite steht das Team um Schluß, das einen Gesamtblick auf sämtliche Einrichtungen wirft. Auf der anderen Seite steht Aslan, der speziell Einrichtungen mit islamischem Bezug analysiert. Dabei zitiert er auch Eltern, die erklären, warum ihre Kinder in islamische Kindergärten gehen – etwa, weil diese eine höhere Vertrauenswürdigkeit hätten, weil es eine wohlwollende Einstellung zu Kopftuchträgerinnen gebe, nicht zuletzt aber auch, weil es eine religiöse Unterweisung im Koran gebe.

Aslan nennt auch einige krasse Beispiele – so sei etwa eine Pädagogin von einem Vater mit Mord bedroht worden. Ein Beispiel, das nicht repräsentativ ist, dennoch belegt es mit anderen Beispielen die Schlussfolgerung, zu der beide Studien kommen. Es sind die Eltern, die wollen, dass ihre Kinder im Kindergarten mit dem Islam in Berührung kommen. Gibt es dort keine religiöse Erziehung, suchen sie sie eben außerhalb. (eko)

