Langjährige Haftstrafen für Wiener Postraub vom Oktober 2009

Mit langjährigen Haftstrafen ist am Donnerstagnachmittag am Straflandesgericht der Prozess um einen Überfall auf ein Postamt in Wien-Ottakring zu Ende gegangen, bei dem am 6. Oktober 2009 ein 35-jähriger Georgier 264.000 Euro erbeutet hatte. Dieser fasste dafür 13 Jahre Haft aus. Sieben Jahre und neuneinhalb Monate kassierte ein eingeweihter, damals im Postamt beschäftigter Mitarbeiter.

Beiden Angeklagten wurde außerdem vom Schwurgericht (Vorsitz: Martina Krainz) Schadensgutmachung auferlegt. Die Urteile sind nicht rechtskräftig. Die Verteidiger Michael Schnarch und Alexander Philipp meldeten jeweils Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an. Staatsanwalt Simon Stürzer gab vorerst keine Erklärung ab.

(APA)