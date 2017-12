Wiener Polizei stoppt privates Blaulicht-Fahrzeug

Wiener Polizisten haben am Heiligen Abend in der Früh einen Privat-Pkw gestoppt, der ein Blaulicht eingebaut hatte. Die Beamten der Landesverkehrsabteilung entdeckten den Wagen gegen 6.30 Uhr in der Landesgerichtsstraße in der Innenstadt.

Der Lenker hatte im Frontgrill seines Autos ein Blaulicht eingebaut, das er vom Innenraum des Wagens bedienen konnte. Das Blaulicht wurde entfernt, der Autofahrer wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt.

(APA)