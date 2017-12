Eintritt im Wiener Stadthallenbad wird um 50 Cent teurer

Das Wiener Stadthallenbad erhöht seine Tarife. Der Eintritt für Erwachsene kostet ab 1. Jänner 6,50 Euro - also um 50 Cent mehr als bisher. Kinder und Jugendliche zahlen mit 3,25 Euro künftig um 25 Cent mehr, wie am Donnerstag in einer Aussendung bekanntgegeben wurde. Die Preise wurden zuletzt 2014 angehoben, seither seien u.a. die Lohnkosten um knapp acht Prozent gestiegen, so die Argumentation.

(APA)