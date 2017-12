Debatte um Wiens erstes Fahrradverbot

Wien. Zunächst einmal sieht man hier das Problem nicht. Sehr lang nicht. Dieser Tage, gut, es ist Dezember, nicht gerade Hauptsaison der städtischen Radfahrer, muss man warten, bis jemand auf einem Fahrrad vorbeikommt. Aber die Radfahrer, die es dann doch gibt (spätestens im Frühjahr werden es wieder viele sein), haben zuletzt für Aufregung gesorgt: Die Maxingstraße in Hietzing (sie führt von Am Platz in Richtung Süden, entlang der Mauer Schönbrunns, hinauf bis zum Friedhof) könnte Wiens erste Straße mit Fahrradverbot werden. Zumindest will die FPÖ Hietzing diese Option prüfen lassen und hat damit auch die Bezirksvertretung überzeugt. Bis auf die Grünen haben sämtliche Parteien in der Sitzung vom 13. Dezember dem Antrag, ein Radfahrverbot prüfen zu lassen, zugestimmt.

Geht es den Radfahrern in Wien – hier wird zwischen Auto- und Radfahrern bekanntlich mitunter eine scharfe politische Trennlinie gezogen, die jeweilige Gegenseite mit Leidenschaft gehasst – nun an den Kragen? Startet die FPÖ, tendenziell Autofahrerpartei, beflügelt von ihrer Regierungsbeteiligung im Bund eine Antiradkampagne in der (von vor allem den Grünen deklarierten) radfahrfreundlichen Stadt?

„Es geht überhaupt nicht darum, dass wir den Radfahrern etwas Böses wollen“, sagt Günter Kasal von der FPÖ Hietzing. Er ist selbst, wie er sagt, Rennradfahrer und erklärt das Problem aus Sicht der FPÖ: Die Maxingstraße ist eng und (teilweise) steil, hier verkehren mehrere Buslinien, und „wenn dann zum Beispiel eine ältere Dame, die nicht mehr so schnell ist, mit dem Rad die Straße hinauffährt, gibt es keine Ausweichmöglichkeiten. Oft bilden sich Staus, bei den Bussen kommt es zu erheblichen Verzögerungen.“ Außerdem wurde die Wattmanngasse – sie verläuft rund 200Meter entfernt parallel zur Maxingstraße – eben verkehrsberuhigt und würde sich gut zum Radfahren anbieten. Seiner Idee nach könnte ein Radfahrverbot, falls die Evaluierung der Stadt positiv ausfällt, schon mit Beginn der kommenden Radfahrsaison im Frühling in Kraft treten.

In der Bezirksvorstehung ist man deutlich abwartender. Es gehe, betont Bezirksvorsteherin Silke Kobald, zunächst nur um eine Evaluierung. Auch ihre Partei, die ÖVP, hat dem Antrag der Freiheitlichen zugestimmt, aber nur, weil es erst einmal um die Überprüfung geht. „Die neu gestaltete Wattmanngasse wird dieser Tage freigegeben, da kann man die Sinnhaftigkeit dieser Option hinterfragen.“ Zwar sei die Maxingstraße verkehrstechnisch „sehr schwierig“, aber „von einer Umsetzung sind wir weit entfernt“.

Der Antrag auf Evaluierung wurde an die zuständige Verkehrsabteilung, die MA46, und das Büro von Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) weitergeschickt. Innerhalb von zwei Monaten soll, so Kobald, ein Ergebnis vorliegen.

Keine Unfälle mit Radfahrern

Aus dem Büro Vassilakou heißt es, man werde den Vorschlag selbstverständlich prüfen lassen. Wiens Radfahrbeauftragter Martin Blum hält ein Radfahrverbot im Sinne der Klimaziele nicht für sinnvoll. Auch gebe es in der Maxingstraße keinerlei Unfallhäufung und überhaupt so gut wie keine Unfälle mit Fahrradfahrern.

Und hinter vorgehaltener Hand hört man: Dass Radfahren in einer Straße verboten wird, sei ziemlich undenkbar. Zumal es sich ohnehin um eine 30er-Zone handelt. Denn begründe die Verkehrsabteilung ein Radfahrverbot mit der Enge der Straßen, der Tatsache, dass Fahrradfahrer mitunter Autofahrer oder Busse aufhalten, so öffne das derartigen Verboten in der ganzen Stadt Tür und Tor: „Dann müsste man die gesamte Innenstadt für Radfahrer sperren, die ist noch viel enger“, meint ein Kenner des Verkehrswesens. Zudem könne man Anrainern kaum verbieten, mit dem Rad nach Hause zu fahren. Sinnvoller sei es, Alternativrouten so attraktiv zu gestalten, dass Radfahrer auf die überlasteten Straßen verzichten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.12.2017)