Fünf Verletzte bei Autounfall in Wien

Bei Rotlicht ist ein Autolenker am Samstag in Wien-Penzing in eine Kreuzung gerast. Um einen Zusammenstoß mit einem anderen Wagen zu vermeiden, wich der 30-Jährige aus und prallte gegen einen Brückenpfeiler. Alle fünf Insassen erlitten Verletzungen, der Beifahrer (46) sogar schwere, berichtete die Polizei am Sonntag.

Der Crash ereignete sich gegen 9.30 Uhr an der Kreuzung der Hadikgasse mit der Hackinger Straße. Der Unfalllenker war nicht beeinträchtigt, hieß es auf Nachfrage. Polizei, Rettung mit mehreren Wagen und Feuerwehr rückten aus. Alle Insassen kamen in Krankenhäuser. Während der Bergung des schwerbeschädigten Kfz blieb die Hadikgasse für eineinhalb Stunden gesperrt. Der 22-jährige Lenker des zweiten Autos überstand den Vorfall ebenso unversehrt wie sein Pkw.

(APA)