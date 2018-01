Auto des Wiener "Identitären"-Chefs vermutlich in Brand gesteckt

Das Auto von Martin Sellner, Sprecher der rechtsextremen "Identitären Bewegung", ist von Unbekannten vermutlich in Brand gesteckt worden. Der Vorfall hat sich in der Nacht auf Samstag in Wien Währing ereignet, bestätigte die Polizei am Montag gegenüber der APA eine Aussendung der Organisation. Der Sprecher der "Identitären" hält sich derzeit in den USA auf.

Der Wagen war vor Sellners Wohnung abgestellt. Laut Landespolizeidirektion Wien wurde von unbekannten Tätern vermutlich ein Brand im Bereich des Motorraums gelegt. Das Auto wurde erheblich beschädigt, die Organisation spricht von einem Totalschaden. Die starke Hitze beschädigte auch ein weiteres Fahrzeug. Da aufgrund der politischen Aktivität Sellners ein "politisch motivierter Tatzusammenhang" nicht ausgeschlossen werden kann, sei auch der Verfassungsschutz informiert, erklärte der Sprecher der Polizei.

(APA)