Mann stahl 50 Klimageräte: Festnahme in Wiener Obdachlosenheim

Zielfahnder des Landeskriminalamts haben am Montag gegen 7.00 Uhr einen 46-jährigen Mann in einem Obdachlosenheim in der Wilhelmstraße in Meidling festgenommen, der in Verdacht steht, im November des vergangenen Jahres 50 Klimageräte aus einem Lager in Wien gestohlen zu haben. Die Gesamtschadenssumme belief sich auf über 20.000 Euro, teilte die Polizei am Dienstag in einer Aussendung mit.

32 der gestohlenen Geräte im Wert von über 10.000 Euro wurden in einem Kellerabteil in Wien sichergestellt und der geschädigten Firma zurückgegeben, sagte Polizeisprecher Harald Sörös. Die restlichen Geräte seien vermutlich bereits verkauft worden. Die Festnahme des 46-jährigen Slowaken war das Ergebnis von Ermittlungen, im Zuge dessen bereits eine mutmaßliche Mittäterin, eine 35-jährige Serbin, ausgeforscht und angezeigt wurde.

(APA)