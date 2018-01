Häupl-Nachfolge: Debatte am Wahl-Parteitag hinter verschlossenen Türen

Noch ist nicht entschieden, wer Michael Häupl als Wiener SPÖ-Chef - und damit auch als Bürgermeister - nachfolgt. Wie das Prozedere am entscheidenden Tag (27. Jänner) sein wird, ist aber nun fix. Das Präsidium der Stadtpartei hat am Dienstag den Ablauf für den Sonderparteitag fixiert. Fest steht nun, dass etwa die Präsentation der Kandidaten und die Debatte nicht öffentlich sein werden.

Michael Ludwig oder Andreas Schieder? Diese Frage wird am 27. Jänner beantwortet, wenn sich rund 1000 Wiener Genossen - exakt 981 werden eingeladen - in der Messe Wien treffen. Das Event beginnt um 9 Uhr, wobei zum Auftakt Medien noch nicht in den Saal dürfen, wie eine Sprecherin betonte.

Journalisten werden damit etwa die Begrüßung von Landesparteisekretärin Sybille Straubinger, die Begrüßung der Ehrengäste oder das traditionelle Totengedenken versäumen. Die anschließende Rede von SPÖ-Chef Christian Kern wiederum wird möglicherweise mittels Live-Stream nach draußen übertragen.

Keinesfalls ist dies, so wird betont, für die nachfolgenden Programmpunkte angedacht. Schieder und Ludwig werden sich hinter verschlossenen Türen den Delegierten vorstellen. Auch die anschließende Debatte bleibt intern. In der Partei wird versichert, dass man nicht davon ausgeht, dass die Diskussion besonders heftig ausfällt. Tatsächlich wird es bereits vor dem Parteitag schon Gelegenheit zum Austausch geben - etwa bei den beiden geplanten Hearings.

Finale wieder medienöffentlich

Nach der Wahl ist eine Pause angesetzt. Die für den frühen Nachmittag erwartete Verkündung des Ergebnisses ist dann medienöffentlich - was auch für die Rede des neuen Parteichefs gilt. Zum Finale steht dann noch einmal jener Mann im Mittelpunkt, der die Wiener SPÖ seit 1993 führt bzw. dann schon geführt hat: Bürgermeister und Landesobmann Häupl wird offiziell verabschiedet.

