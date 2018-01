Marx-Halle: (Fast) alles beim Alten

Wien. Ein Jahr hat es gedauert. Nun hat sich die Stadt Wien nach einem mehrstufigen Verfahren für einen Nutzer der Marx-Halle entschieden, der allerdings nicht neu ist. Im Gegenteil: Die Hey-U Mediagroup bespielt schon seit Längerem die einstige Rinderhalle im dritten Bezirk. Aus der Zwischennutzung wurde nun aber ein langfristiger Vertrag. „Wir haben einen zuverlässigen kreativen Partner gesucht und ihn mit der Hey-U Mediagroup auch gefunden. Sie wird in Zukunft die Marx-Halle bespielen“, verkündete Wirtschaftsstadträtin Renate Brauner gestern, Mittwoch, bei einer Pressekonferenz.

Von ihren Plänen, aus der Veranstaltungshalle ein Start-up-Zentrum zu machen, ist die Stadt somit abgerückt. Zumindest ein bisschen, ist man doch bei der Präsentation stets darum bemüht, auch den Platz für Start-ups und für Coworking Spaces – was man auch einfach Gemeinschaftsbüros nennen könnte – zu betonen.

Die Marx-Halle soll nämlich in Zukunft auch eine Veranstaltungshalle sein, aber eben nicht nur. Brauner versteht die Halle als öffentlichen Raum, der als solcher auch ganzjährig geöffnet und durchgängig zugänglich sein soll. Deshalb sollen hier auch Gastronomie und ein eigener Markt einziehen. Bestehende Veranstaltungen, wie das Globe-Theater von Michael Niavarani und die Kunstmesse Viennacontemporary, sollen hier genauso wie Konzerte weiterhin stattfinden. Aber auch Platz für Coworking Spaces mit Schwerpunkt Start-ups sei geplant.

Vertrag für 67 Jahre

Die denkmalgeschützte Halle des früheren Schlachthofs bleibt weiterhin im Eigentum der Stadt Wien, konkret der Wien-Holding. Im Jänner 2017 hat die WSE Wiener Standortentwickling (ein Unternehmen der Wien Holding) ein mehrstufiges Verfahren national und international ausgeschrieben. Mehr als zehn Bewerber hätten sich beworben, erklärt Juryvorsitzender und Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien, Gerhard Hirci. Drei seien in die engere Auswahl gekommen. Hey-U sei schlussendlich den Vorstellungen der Stadt am nächsten gekommen.

Das dürfte aber nicht immer so gewesen sein. Ursprünglich wollte die Stadt den Zwischennutzungsvertrag auslaufen lassen, hat sich aber dann im vergangenen Juni dazu entschlossen, ihn noch bis Ende 2017 zu verlängern (Veranstaltungen laufen noch bis in den Frühling hinein). Jetzt hat man offenbar wieder zueinander gefunden. Hey-U hat nun einen Baurechtsvertrag für 67 Jahre erworben und dafür neun Millionen Euro gezahlt, wie Hey-U-Geschäftsführer Herwig Ursin der „Presse“ erklärt.

Renovierung nach Brand im Sommer

Weitere 20 Millionen Euro wird der neue alte Nutzer in den Ausbau investieren. Immerhin gilt es nicht nur, die 20.000 Quadratmeter große Halle entsprechend (und in Abstimmung mit dem Denkmalschutz) zu adaptieren, sondern auch zu renovieren. „Wir hatten ja ein kleines Hoppala“, sagt Brauner in Hinblick auf einen Brand im Sommer des Vorjahres. Zwei jugendliche Kiffer hatten sich damals in die Halle eingeschlichen und, wie es heißt, im Zuge einer Geisterbeschwörung einen Brand gelegt.

Im Sommer oder spätestens Herbst soll mit der Renovierung begonnen werden, parallel dazu sollen auch schon ein Gastronomiebetrieb sowie ein Markt einziehen. „Gleichzeitig werden wir je nach Bedarf den Start-up-Bereich entwickeln“, sagt Ursin. Er schätzt, dass er pro Jahr in der Marx-Halle an die 250 bis 350 Veranstaltungen organisieren wird – aber eben nicht nur. (ks)

