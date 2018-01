Hat Schieder die meisten Delegierten? „Liste ist ein absoluter Holler“

Wien. „Diese Zahlen sind ein absoluter Holler. Wer sie erfunden hat, war nahe am Orakel von Delphi, das ist ja von einer schwer betäubten Hohepriesterin geleitet worden.“ Mit deftigen Worten kommentiert Erich Valentin, SPÖ-Parteichef der Brigittenau, eine Liste, über die Medien, auch die „Presse“, berichtete. Demnach soll Andreas Schieder im Kampf um die Nachfolge Bürgermeister Michael Häupls die Mehrheit der Delegierten beim Parteitag hinter sich haben.

Die Verärgerung von Valentin, der Schieder wie auch Michael Ludwig gegenüber der „Presse“ für „ausgezeichnete Kandidaten“ hält, gründet auf dem angeblichen Stimmverhalten der Brigittenauer Delegierten am Parteitag. Laut der verbreiteten Liste würden 21 für Schieder stimmen, nur fünf für Ludwig. Valentin, der sich zu keinem Lager bekennt, meint empört: Als Vorsitzender einer SPÖ-Bezirkspartei wisse man, was die eigenen Delegierten denken: „Ich bin ja ständig in Kontakt mit allen. Interessant, dass da jemand besser Bescheid wissen will, als ich.“ Nachsatz: Wenn jemand Zahlen über die Brigittenau erfinde, solle er es wenigsten ordentlich machen: „Denn kein Bezirk hebt sich so klar ab, dass es dort eine solche Mehrheit für einen Kandidaten gibt.“ Das wisse er als einer der längstdienenden im SPÖ-Ausschuss, so der streitbare Brigittenauer. Wie sieht das Kräfteverhältnis dann wirklich aus – zumindest in der Brigittenau? Valentin: „Ich habe den Eindruck, dass es bei vielen eine kommunale Verbundenheit gibt (was für Ludwig spricht, Anm.). Und bei vielen eine gewisse Priorität gegen die schwarz-blaue Bundesregierung (was für Schieder spricht).“

Während Ludwig eine Offensive für Gesundheitszentren in Gemeindebauten präsentierte, sickerten die Zahlen der Abstimmung im Gewerkschaftspräsidium durch. Dort wurde auf eine Wahlempfehlung verzichtet, nach übereinstimmenden Berichten sprachen sich aber 80 Prozent der SP-Spitzengewerkschafter für Ludwig aus. (stu)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.01.2018)