Uber-Fahrer in Wien mit Messer bedroht

Ein Uber-Fahrer ist am Donnerstagabend in Wien-Brigittenau von zwei Männern mit einem Messer bedroht worden. Das Duo soll auch durch das geöffnete Seitenfenster auf den Mann eingeschlagen haben. Er konnte mit seinem Auto davonfahren. Die beiden Angreifer, zwei Tschetschenen, wurden wenig später in einem Wettlokal gefasst und danach auf freiem Fuß angezeigt, berichtete die Polizei am Freitag.

Gegen 18.00 Uhr ließ der 23-jährige Serbe in der Klosterneuberger Straße einen Fahrgast aussteigen. Die Angreifer dürften das gesehen haben, sie kamen zum Auto und forderten den Lenker auf, auszusteigen, schilderte Polizeisprecher Daniel Fürst. Der 23-Jährige blieb im Wagen, schloss nach der Attacke die Fensterscheibe, fuhr davon und verständigte die Polizei.

Beamte der Sonerdeinheit Wega entdeckten das Duo in einem nahegelegenen Wettlokal. Laut Polizei dürften sich die Männer gekannt haben, warum sie den 23-Jährigen attackierten, blieb unklar. Das Opfer machte dazu auch keine Angaben. Die Tatwaffe - das Messer - wurde nicht gefunden.

(APA)