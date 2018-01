Beziehungsstreit eskaliert: Junge Wienerin griff zu Brotmesser

Ein Beziehungsstreit ist am Samstagnachmittag in der Wiener Leopoldstadt eskaliert. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, attackierte eine 22-jährige Frau ihren 32-jährigen Freund "mit mehreren Faustschlägen und versuchte anschließend, ihn mit einem Brotmesser zu verletzen". Der Mann konnte den Angriff abwehren.

Die Frau flüchtete aus der gemeinsamen Wohnung in der Engerthstraße, wurde aber kurze Zeit später angehalten und festgenommen. Der Mann erlitt durch die Schläge leichte Kratzer am Hals. Über die Hintergründe des Streits konnte Polizeisprecherin Irna Steirer keine Angaben machen.

(APA)