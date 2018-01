Zeuge sperrt Einbrecherin in Wiener Büro ein

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Sonntagnachmittag eine Frau bei einem Einbruch in der Wiener Innenstadt beobachtet, im dortigen Büro eingesperrt und die Polizei verständigt. Als die Beamten in den Räumlichkeiten in der Singerstraße eintrafen, hatte die 27-Jährige im Büro randaliert und mehrere Elektrogeräte beschädigt. Die Ungarin wurde auf freiem Fuß angezeigt, berichtete die Polizei am Montag.

(APA)