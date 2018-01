Das türkise Führungstrio unter Gernot Blümel

Gernot Blümel ist beschäftigt. Vor allem, seit der Wiener ÖVP-Chef auch Kanzleramtsminister und Regierungskoordinator ist. Sein Aufstieg zieht deshalb Veränderungen in Wien nach sich – kann sich der Minister doch aus Zeitgründen nicht mehr so intensiv wie früher um Stadtpolitik kümmern. Damit stellt sich die Frage: Wer gibt in der ÖVP Wien, der Heimatpartei von Bundeskanzler Sebastian Kurz, den Ton an?

Grundsätzlich gibt Blümel weiterhin die Linie vor. Dahinter wurde die Arbeit auf ein türkises Führungstrio bzw. -quartett gleichberechtigt aufgeteilt – es soll als Kollektiv agieren: Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner, ÖVP-Stadtrat Markus Wölbitsch und Elisabeth Olischar, die in einigen Monaten die Führung des Rathausklubs von Manfred Juraczka übernimmt, der sie danach weiter unterstützen wird. Damit hat die Stadtpartei personell die Weichen für die Wien-Wahl 2020 gestellt, in die Blümel als Spitzenkandidat geht. Bis dorthin hat die Wiener VP mit ihm als Minister auch mehr Präsenz und Gewicht als bisher. Die ÖVP Wien habe nun (mit dem Ministerposten, Anm.)einen Spieler mehr auf dem Spielfeld, wie es Blümel gegenüber der „Presse“ formuliert. Damit sei die Partei breiter aufgestellt, man könne über mehr Personen kommunizieren. Denn bisher war alles (auch thematisch) auf Blümel zugeschnitten – als Wiener Parteichef und ÖVP-Stadtrat.

Nun wird eine thematische Verbreiterung bei den Stadt-Türkisen eingeleitet, weil jeder des Führungstrios bzw. -quartetts eigene Themen beackert. Wölbitsch z. B. die Stadtplanung. Daneben werden er und Olischar zum urban-liberalen Flügel gezählt – weshalb manche eine Verbreiterung in Richtung urban-liberaler Stadtpartei erwarten, wie einst unter dem heutigen EU-Kommissar Johannes Hahn. Dazu Blümel: „Wir werden weiter in Wien Opposition machen, weil das ja erfolgreich war.“ Aber es gebe eben eine Verbreiterung.

