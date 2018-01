Was bringt eine Leerstandsabgabe?

Wien. Michael Ludwig und Andreas Schieder sind inhaltlich nicht so weit voneinander entfernt, wie es der Richtungsstreit in der Wiener SPÖ vermuten lässt – das hat das rote Hearing am Dienstagabend gezeigt. Inhaltlich betrifft einer der größten Unterschiede zwischen dem Wohnbaustadtrat und dem SPÖ-Klubchef im Parlament aber ausgerechnet das Thema Wohnbau.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.01.2018)