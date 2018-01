Was kommt jetzt?“ – Über die Zukunft von Wien

Wien. Es waren prominente Vertreter aus Politik und Wirtschaft, die am Donnerstagabend der Einladung zum „Gespräch im Turm“ gefolgt sind – einer Diskussionsserie der „Presse“, in Kooperation mit der Vienna Insurance Group (VIC). Neben der zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures, Ex-Minister Josef Ostermayer und Hausherr Günter Geyer (VIC-Vorsitzender), waren Vertreter der Wiener Politik, Investoren und Vertreter von Wohnbauträgern gekommen. Denn „Presse“-Chefredakteur und Herausgeber Rainer Nowak sprach im 20. Stock des Wiener Ringturms mit Michael Ludwig über dessen Sicht auf Wien und Visionen für die Zukunft. Schließlich gilt der Wohnbaustadtrat als Favorit für die Nachfolge von Bürgermeister Michael Häupl. Und so lautete die Einstiegsfrage an Ludwig: „Helmut Zilk oder Michael Häupl?“ – „Nicht Leopold Gratz vergessen“, antwortete Ludwig, der über alle drei genannten Wiener Bürgermeister eine Biografie herausgegeben hatte. Er stehe allen diesen Persönlichkeiten nahe.

Vom Fall des Eisernen Vorhangs, dem EU-Beitritt Österreichs bis zu den Problemen der stark wachsenden Stadt und den Folgen der Digitalisierung ging das streckenweise sehr launig geführte Gespräch. Dabei erklärte Ludwig: Die Stadt habe sich stark verändert: „Früher war Wien (bezüglich des Altersschnitts, Anm.) österreichweit das älteste Bundesland. Heute ist es das jüngste – wegen der Zuwanderung.“ Die kritische Nachfrage von Nowak: „Wien wächst, die Stadt boomt: Was kommt jetzt?“ Hier skizzierte Ludwig seine Visionen: Ausbau der Infrastruktur, darunter Nordost-Umfahrung und dritte Piste am Flughafen Wien. Und man müsste wegen des starken Zuzugs jene bevorzugen, die schon länger in Wien leben – bei der Wohnungsvergabe habe er das schon umgesetzt, so Ludwig: „Es ist wie im Supermarkt. Jene, die neu kommen, müssen sich hinten anstellen.“

Lobau-Tunnel, dritte Flughafen-Piste, Bau von Straßen in stark wachsenden Bezirken: Wird der grüne Koalitionspartner sich von seinem Bekenntnis provoziert fühlen? Ludwig: Die SPÖ müsse ihre eigene Linie gehen, „ohne darauf zu schauen“, ob die Grünen gegen ein Projekt, oder die FPÖ dagegen sei. Als größte Herausforderungen für die Zukunft nannte der SPÖ-Spitzenpolitiker dabei nochmals die Folgen der Digitalisierung bzw. die Sicherung des Gesundheitssystems und des sozialen Wohnbaus, wo derzeit rund 60 Prozent der Wiener leben. (stu)