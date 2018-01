Die Retter der alten Tschocherln

Die Deutschen nennen sie Kneipen oder Spelunken, weil ihnen jenes Urwiener Wort fehlt, das sich für diese Lokale eignet wie kein anderes: das Tschocherl. Das Tschocherl, in dem die einen auf dem Heimweg noch schnell ein letztes Achterl trinken wollen. Das Tschocherl, in dem andere schon sichtlich länger sitzen. Getrunken wird viel und gern, der Spritzer ist billig, die Musik schlecht, der Rauch steht in der Luft. Gedämpft das Licht, ein bisserl depressiv die Stimmung. Ein Ort zum Versumpern (noch so ein Wiener Wort), nicht selten bis in den frühen Morgen.



Von diesen Wiener Tschocherln (und den Beiseln) gab es früher an jeder besseren und auch schlechteren Ecke der Stadt eines. Viele, viele sind in den vergangenen Jahren verschwunden, und wenn man es pathetisch formulieren will, mit ihnen ein Stück Wiener Seele. Die alten Chefs müssen sperren, Nachfolger finden sich nicht.



Manchmal aber schon. Denn es gibt sie, eine junge Generation an Gastronomen, die sich aufgemacht hat, einige dieser alten Tschocherln vor dem Aus zu retten, sie zu übernehmen und weiterzuführen. Und zwar bewusst genau so, wie sie immer waren. Samt abgesandelter Einrichtung, seltsamer Tapetenmuster, hässlicher Fliesenböden – und im Idealfall auch der alten Gäste.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.01.2018)