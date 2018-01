Neos schießen sich voll auf Ludwig ein

Wien. Die Wiener Neos üben scharfe Kritik an Wohnbaustadtrat und Bürgermeisterkandidat Michael Ludwig (SPÖ). Am Dienstag bezeichnete Beate Meinl-Reisinger, Chefin der Wiener Neos, Ludwig als „Obersumpfmeister“ der Stadt – was sie nicht als Empfehlung für Andreas Schieder interpretiert wissen wollte.

Im Ludwig-Ressort ortet Meinl-Reisinger Intransparenz und Misswirtschaft. Sie nannte als Beispiele die Immobiliendeals am Semmelweis-Areal sowie die Rechnungshofkritik an hohen Vorstandsgehältern beim gemeinnützigen Bauträger Gesiba. Ein Detail am Rande: Die Gesiba gehört nicht in das Wohnressort, wie die Neos annehmen, sondern zur Wien Holding. Und die zum Finanzressort von Stadträtin Renate Brauner. (red.)

Wer soll Michael Häupls Nachfolger werden? Um die Nachfolge des scheidenden Bürgermeisters und Wiener SPÖ-Obmanns Michael Häupl werden beim Parteitag Ende Jänner zwei Kandidaten antreten. Es sind dies Wohnbaustadtrat Michael Ludwig und der geschäftsführende SPÖ-Parlamentsklubchef Andreas Schieder. Spontane Kandidaturen am Parteitag sind theoretisch noch möglich. Die Hürde dafür ist jedoch hoch. Michael Ludwig Andreas Schieder Keiner von beiden

