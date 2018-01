Schieder will „Absolute“ für SPÖ Wien holen

Wien. Mit Andreas Schieder stellte sich am Dienstag der zweite Kandidat für die Häupl-Nachfolge einem (von der SPÖ moderierten) Internet-Chat. Und wurde gleich mit der Frage begrüßt, warum er SPÖ-Chef und Bürgermeister werden wolle – „bei dem zerstrittenen Haufen?“ Die SPÖ sei nicht so zerstritten, erklärte Schieder, der von einer „historischen Chance“ sprach, „dass wir die Absolute (bei der Wien-Wahl 2020, Anm.) holen“ – nachdem ein User eine entsprechende Ansage Schieders auf Facebook kritisch hinterfragte. Es gelte „heimatlose GrünwählerInnen, verratene FPÖ-WählerInnen und enttäuschte Bürgerliche an uns zu binden“, so Schieder, der damit die Steilvorlage von Parteimanagerin Sybille Straubinger (siehe Artikel li.) dankbar annahm. (red.)

Wer soll Michael Häupls Nachfolger werden? Um die Nachfolge des scheidenden Bürgermeisters und Wiener SPÖ-Obmanns Michael Häupl werden beim Parteitag Ende Jänner zwei Kandidaten antreten. Es sind dies Wohnbaustadtrat Michael Ludwig und der geschäftsführende SPÖ-Parlamentsklubchef Andreas Schieder. Spontane Kandidaturen am Parteitag sind theoretisch noch möglich. Die Hürde dafür ist jedoch hoch. Michael Ludwig Andreas Schieder Keiner von beiden

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.01.2018)