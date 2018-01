Auto brannte im Frühverkehr auf A22 völlig aus

Ein Auto ist am Mittwoch im Frühverkehr in Wien auf der Donauuferautobahn (A22) völlig ausgebrannt. Der Lenker hatte den Wagen am Pannenstreifen nahe der Auffahrt Brigittenauerbrücke abgestellt. Er blieb unverletzt. Die Berufsfeuerwehr Wien löschte den Brand. In Fahrtrichtung Südosttangente zwischen Korneuburg Ost und der Brigittenauer Brücke staute es sich laut ARBÖ auf acht Kilometer.

(APA)