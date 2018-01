Gratis Urlaub? Wie man in Wien mit dreisten Bloggern umgeht

Wien. 17 Minuten lang kann man Elle Darby auf Youtube beim Heulen zusehen. Bloßgestellt sei sie worden, von dem irischen Hotelier Paul Stenson. Dabei wollte sie doch nur kostenlos ein paar Nächte in dessen Luxushotel übernachten. Als Dankeschön hatte sie ihm per E-Mail positive Erwähnungen des Hotels auf ihrem Instagram-Account und ihren Youtube-Videos in Aussicht gestellt.



Ein Gratis-Urlaub für ein paar Tausend Klicks und Likes? Stenson lehnte ob der Forderung wütend – und öffentlich – ab, zeigte damit aber auch eine noch relativ junge Problematik auf: Wie sollen Unternehmen mit Influencern umgehen? Jenen meist jungen Menschen, die im Internet auf Youtube, Facebook oder Instagram ihren Followern Produkte oder eben auch Städte, Hotels, Reisen – vorstellen? Ein hübsches Foto auf Instagram gegen eine Gratis–Übernachtung? Wie viel sind ein paar Tausend Likes auf Facebook wert?



Auch in der Wiener Hotellerie sind Influencer ein Thema.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.01.2018)