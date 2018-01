Warum im Match um Häupls Nachfolge keine Frau mitspielt

Rot versus Rot: Was Ludwig und Schieder (nicht) trennt

Der eine will der FPÖ Stimmen abjagen und die Bevorzugung langjähriger Wiener zum Generalmotto machen. Der andere will die Partei modernisieren und sieht Wien als Gegenmodell zum Bund. Aber wen will die Partei? Die beiden potenziellen Wiener Bürgermeister im Vergleich.