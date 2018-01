Betrunkener bedroht Frau in Wien mit Messer und Zange

Ein 50-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag zu einem Messer gegriffen und seine 57-jährige Bekannte, die in seiner Wohnung in der Märzstraße in Rudolfsheim-Fünfhaus zu Besuch war, mit dem Umbringen bedroht. Danach nahm er eine Zange und drohte, der Frau die Zähne herauszureißen, wenn sie die Wohnung nicht verlassen würde, teilte die Polizei mit. Der Alkoholisierte wurde festgenommen.

Die Serbin und der 50-jährige Kroate aßen gemeinsam und konsumierten alkoholische Getränke, als der Mann gegen 17.30 Uhr plötzlich das Messer zur Hand nahm. Die Frau verständigte sofort die Polizei, die den Mann festnahm. Ein Alkotest ergab 2,5 Promille, sagte Polizeisprecherin Irina Steirer am Freitag.

(APA)