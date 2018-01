Keiner für alle Fälle: Warum sich die SPÖ jetzt entscheiden muss

Wien. Nein, schönreden lässt es sich nicht, auch wenn das Michael Häupl nun versucht. Es bleibt ein Zeichen einer, seiner Schwäche und das Resultat schlechter Planung und zu langen Zögerns, dass ein Zweikampf um die Spitze der Wiener SPÖ entstanden ist. Trotzdem ist es gut, dass es so gekommen ist. Denn so konnte nicht mehr aufgeschoben werden, was in der vor sich hin gärenden Partei schon lang ansteht. Eine echte Richtungsentscheidung.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.01.2018)