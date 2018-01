Das Ende einer Ära: Michael Häupl geht – was wird bleiben?

Wien. Wenn Michael Häupl heute, Samstag, seine Abschiedsrede als Parteichef hält, endet in Wien eine Ära. Junge Wiener kennen keinen anderen Wiener SPÖ-Chef und Bürgermeister als ihn. Mit ihm geht auch der letzte der „Landesfürsten“. Als er an die Macht kam, gab es weder Euro noch EU-Osterweiterung, Wiens Silhouette hatte weniger Hochhäuser, und die SPÖ war ein umfassendes Lebenskonzept. Unter Häupl (seit 1993 Parteichef, seit 1994 Bürgermeister) hat sich die Stadt stark geändert. Doch woran wird man sich am meisten erinnern?



Das rot-grüne Debüt: Häupl hat sich für die Geschichtsbücher das Copyright für die erste rot-grüne Koalition auf Landesebene gesichert – auch wenn er sanft von einigen Genossen überredet werden musste. Und eigentlich keine Wahl hatte, weil die Mehrheit mit der ÖVP zu knapp zum Regieren war.

Anfangs klappte die Zusammenarbeit gut, spätestens mit der Eskalation beim neuen Wiener Wahlrecht war es vorbei. Die Grünen wollten die SPÖ mithilfe der Opposition überstimmen, die SPÖ „kaperte“ einen Grün-Mandatar, der überlief und der SPÖ eine Mehrheit sicherte. Auch die grüne (Verkehrs-)Politik blieb Teilen der SPÖ immer fremd. Rot-Grün hat so das rote Auseinanderdriften nach links und rechts gefördert.



Das rot-blaue Match: Wer Häupl sagt, muss auch Haider sagen. Jörg Haider war Häupls Gegenspieler im Kampf um Arbeiter und Gemeindebau. Die Wiener SPÖ hat verloren und gewonnen zugleich: Viele Wähler verabschiedeten sich ohne Wiederkehr, gleichzeitig verhalf die schwarz-blaue Bundesregierung Häupl zur Absoluten (die er 1996 verloren hatte). Seither gilt Anti-Blau in der Wiener SPÖ als Erfolgsrezept.

Zilk forever: Was das Wiener Stadtleben betrifft, so hat Häupl die Eventpolitik von Helmut Zilk weitergeführt: Life Ball, Adventzauber etc. – auch wenn nicht alles (Stichwort: Pratervorplatz) glitzert. In Summe wurde die Stadt jedenfalls lebendiger – ob am Donaukanal, im Karmeliterviertel oder im MQ.

Team Haltung: Nein, einen „Wir sind die Guten“-Wahlkampf wie 2015 könnte Häupl 2020 nicht mehr führen. Aber die Stadt hat die Flüchtlingskrise gut gemanagt. „Das heutige Proletariat sind Leute mit Migrationshintergrund, das ist nicht zu ändern“, fasste Häupl seine Linie im „Profil“ zusammen.

Wiener Sonderstatus: Über eine schnellere Anpassung der Beamtenpensionen wollte Häupl nie reden. Auch nicht über die eventuelle Sinnhaftigkeit von Privatisierungen und weitreichende Ausgliederungen von städtischen Unternehmen. Das ging so weit, dass es eine – milde ausgedrückt: suggestiv formulierte – Volksbefragung dazu gab. Hätten sich die Wiener bei dieser überraschend für eine Privatisierung von kommunalen Betrieben ausgesprochen, wäre trotzdem nichts privatisiert worden – das wurde schon im Vorfeld erklärt.



Häupl, der Zauderer. Häupl werden viele Eigenschaften zugeschrieben: intellektuell, grantig, witzig, Sphinx-artig – und sehr mächtig. Ein einsamer Entscheider mit einer seit Jugendtagen zusammengeschweißten, absolut loyalen Clique, samt disziplinierter Partei. Doch der späte Häupl war unentschlossen, abwartend – und auch angreifbar: Bei der Kür des SPÖ-Bundesparteichefs nach Werner Faymann wurde er ausgebremst (Kern statt Zeiler). Zuletzt entglitt ihm die Regelung seiner Nachfolge. (uw)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.01.2018)