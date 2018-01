Mit Livestream: Wiener SPÖ wählt einen neuen Vorsitzenden

Am heutigen Samstag entscheidet sich, wer neuer Vorsitzender der Wiener SPÖ und damit in weiterer Folge auch Wiener Bürgermeister wird. Beim Landesparteitag in der Messe Wien wählen knapp 1000 Delegierte den Nachfolger von Michael Häupl. Zur Wahl stellen sich Wohnbaustadtrat Michael Ludwig und der geschäftsführende Parlamentsklubobmann Andreas Schieder.



Der Livestream vom Parteitag:







Der Ablauf des außerordentlichen Parteitages:

1) Eröffnung und Konstituierung

2) Gedenken

3) Begrüßung der Ehrengäste

4) Rede Bundesparteivorsitzender Christian KERN

5) Rede Landesparteivorsitzender Michael HÄUPL

6) Statements der Kandidaten

7) Diskussion zu Referaten

8) Abschlussrede der Kandidaten

9) Bericht der Mandatsprüfungskommission

10) Bericht der Wahlkommission

11) Neuwahl des Wiener Vorsitzenden

12) Bekanntgabe des Wahlergebnisses

13) Rede des neuen Vorsitzenden

14) Verabschiedung von Michael Häupl als SPÖ-Chef

15) Abschluss: Lied der Arbeit und Internationale