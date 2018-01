Floridsdorf: Polizei schnappt zwei Einbrecher in Linienbus

Zwei Einbrecher sind am frühen Freitagnachmittag in Wien-Floridsdorf in einem Linienbus erwischt worden. Laut Polizeisprecher Harald Sörös hatten Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) auf Ersuchen des niederösterreichischen Landeskriminalamts die beiden bereits eine Zeit lang im Auge.

So observierten die Ermittler zunächst eine Wohnung in der Wagramer Straße, in der das Duo vermutet wurde, und beobachtete die beiden 40 bzw. 41 Jahre alten Männer bei einem Wohnungseinbruch in der Prager Straße. Sie stiegen danach in einen Bus der Linie 32A, nicht ahnend, dass die Ermittler ihnen auf den Fersen waren. In der Rußbergstraße wurden sie im Bus festgenommen.

Bei ihnen fanden die Ermittler Einbruchswerkzeug, Schmuck und elektronische Geräte. Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt NÖ. Insbesondere geht es um die Frage, ob die beiden für weitere Fakten infrage kommen.

(APA)