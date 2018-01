Der traurige, g'schupfte Ferdl

Der Heurige „G'schupfter Ferdl“ in Wien-Mariahilf ist das Biowein gewordene Hipstertum. Hier wird Brettljausn mit Chutney gereicht – und Cous-Cous-Salat steht in der Vitrine neben Liptauer und Babenberger Hauswurst. Freilich alles bio und ausschließlich von glücklichen Tieren.

Im durchdesignten Interieur, zwischen Pixel-Kunst und rustikalen Heurigenbänken ist der Stadtheurige Anlaufstelle für die heimlichen Sehnsüchte der urbanen Gesellschaft nach Landflair und Urigkeit geworden. Man wollte ein Lokal kreieren, in das Qualtinger gerne gegangen wäre, nur ohne Staub, sagten die Besitzer bei der Eröffnung. „Austrian Boboville im Biofieber“ steht auf der Homepage. Die Vision ist aufgegangen, die Heurigenbänke sind meist gut besetzt. Trotzdem ist der Heurige nun in Konkurs.