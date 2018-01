Betrunkener Discobesucher attackierte Polizisten

Wegen angeblicher Körperverletzung ist die Polizei in der Nacht auf Sonntag in ein Lokal am Riesenradplatz in Wien-Leopoldstadt gerufen worden. Dort empfing ein betrunkener 20-Jähriger auch die Beamten aggressiv und versuchte, einem der Polizisten mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Dieser wurde nicht verletzt, der 20-jährige Österreicher festgenommen. Ein Alkovortest ergab 1,52 Promille.