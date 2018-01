Die Blockchain in Wiens Steckdosen

Wien. Blockchain ist heute das, was Dotcom in den 1990ern oder Web 2.0 Anfang der 2000er war – ein Begriff, der inflationär eingesetzt wurde, den aber kaum jemand wirklich versteht. Mit dem heutigen Mittwoch steigt auch Wien Energie in das Spiel ein – mit einer Blockchain-Infrastruktur im Stadtentwicklungsgebiet Viertel Zwei in der Leopoldstadt. Ein Überblick, was sich dahinter verbirgt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.01.2018)