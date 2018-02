Handygeschäft in Wien-Donaustadt überfallen

Drei Männer haben am Freitagabend in Wien-Donaustadt ein Handgeschäft überfallen. Einer der Räuber bedrohte kurz nach 18.00 Uhr den Verkäufer des Geschäfts in der Erzherzog-Karl-Straße mit einer Waffe, während seine beiden Komplizen die Verkaufsvitrinen einschlugen. Das Trio raffte mehrere Handys an sich und flüchtete unerkannt. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

