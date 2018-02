20 Führerscheine wegen Drogenkonsums abgenommen

20 Führerscheinabnahmen wegen Beeinträchtigung durch vorangegangenen Suchtgiftkonsum setzte es zwischen Samstag 18 Uhr und Sonntag 8 Uhr bei verkehrspolizeilichen Kontrollen im innerstädtischen Bereich in Wien. Hingegen wurde bei den Kontrollen laut Polizei nur ein Fahrzeuglenker mit mehr als 0,5 Promille Alkohol im Blut aufgehalten.

Die Wiener Landesverkehrsabteilung listete 61 Alkohol-Vortests und einen Alkomat-Test in ihrer Bilanz am Montag auf. Drei Anzeigen erfolgten wegen Autofahrens ohne Führerschein. In drei Fällen wurden die Kennzeichen der Fahrzeuge abgenommen. Bei einem Lenker wurde Suchtgift sichergestellt.

(APA)