Junge Muslime: FPÖ zieht Aussage zurück

Wien. Die FPÖ zieht die Aussage über die Muslimische Jugend (MJÖ), dass sie die Speerspitze islamistischer Ideologien sei, zurück. FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache hatte das Anfang Juni 2017 in einer Pressekonferenz behauptet. Die muslimische Jugendorganisation hatte daraufhin Heinz-Christian Strache, den Freiheitlichen Parlamentsklub und die FPÖ geklagt – nun haben sich die Kläger und die beklagte Partei auf einen Vergleich geeinigt.

Strache hatte Anfang Juni 2017 behauptet, die MJÖ sei „Teil eines verschachtelten Netzwerkes (. . .), über welches sich der politische Islam organisiert“. Im Verfahren vor dem Handelsgericht Wien konnten laut der MJÖ die Beklagten die Aussagen, die später auch via Aussendung und über soziale Medien verbreitet wurden, allerdings nicht beweisen.

Kostenersatz spenden

Die MJÖ hat nun ein Vergleichsangebot der FPÖ angenommen, da ihren Forderungen nach Unterlassung dieser Behauptungen, Widerruf und vollem Kostenersatz entsprochen worden sei. Den Kostenersatz will man zum Teil dem Verein Zivilcourage und Antirassismusarbeit (Zara), der Dokumentationsstelle für Muslime und dem Mauthausen-Komitee spenden. Die MJÖ kündigte an, dass man sich auch in Zukunft „gegen falsche Behauptungen und Verleumdungen wehren“ werde. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.02.2018)