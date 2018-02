„In Moscheen ist es nicht so leer wie in Kirchen“

Die Presse: Sie haben sich für Ihr Buch „Inside Islam - Was in Deutschlands Moscheen gepredigt wird“ die Predigten in 13 verschiedenen Moscheen angesehen. Wie weit kann man die Situation in Deutschland mit der in Österreich vergleichen?



Constantin Schreiber: Ich glaube, dass die Grundvoraussetzungen ähnlich sind, wenn man sich den Anteil der Muslime an der Gesamtbevölkerung und die Fluchtsituation 2015 ansieht.