Geheime Wege durch die Innenhöfe

Wien. Man könnte sie Schleichwege nennen. Oder schlicht Abkürzungen für Fußgänger. In Wien aber heißen sie Durchhäuser: jene Wege, die, wie der Name schon sagt, durch Häuser führen, konkret durch deren Innenhöfe oder Gärten. Einen ganzen Häuserblock durchquert man so, teilweise durch sieben Höfe und mehr, bis man am anderen Ende wieder auf der Straße herauskommt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.02.2018)