Barbara Novak wird Wiener SPÖ-Managerin

Es ist die erste Personalentscheidung des neuen Wiener SPÖ-Chefs und künftigen Bürgermeisters Michael Ludwig: Barbara Novak, SPÖ-Chefin von Döbling und Vertraute von Ludwig, wird künftig die SPÖ-Parteizentrale leiten. Das wird der „Presse“ von mehreren Seiten in der Wiener SPÖ bestätigt. In einer internen Sitzung (Wiener Ausschuss) wurde sie am Vormittag den roten Spitzenfunktionären präsentiert.

Damit ist Novak als rechte Hand von Michael Ludwig künftig nicht nur für die Organisation der Partei und für die angekündigte Parteireform zuständig. Mit der Führung der Löwelstraße wird sie den nächsten Wien-Wahlkampf organisieren und leiten – wenn sich Ludwig erstmals dem Votum der Wählern stellen muss.

Erstes Signal

Mit dieser Entscheidung setzt Ludwig das erste Signal: Eine der zentralsten Schaltstellen wird demonstrativ mit einer Frau besetzt. Immerhin bekommt mit Novak eine SPÖ-Frauenvorsitzende (Novak ist auch rote Frauenchefin in Döbling) den ersten Top-Job, den Ludwig zu vergeben hat. Damit wird die Forderung von Häupl und der SPÖ-Frauenvorsitzenden Renate Brauner erfüllt, nämlich dass Frauen bei der Neuaufstellung von SPÖ und (später) Stadtregierung entsprechend berücksichtigt werden müssen. Nachdem Novak und Brauner aber kein friktionsfreies Verhältnis haben, wie es in der SPÖ formuliert wird, dürfte die Bestellung von Novak hier ebenfalls ein Signal sein.

(stu)