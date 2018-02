Wiener Feuerwehr rettet Würgeschlangen aus brennendem Reihenhaus

Am Sonntag brach im Keller eines Reihenhauses in Wien-Favoriten ein Brand aus. Beim Eintreffen der Feherwehr drang bereits dichter Rauch aus den Kellerfenstern und der Eingangstüre. Atemschutztrupps begannen mit den Löscharbeiten im Keller und durchsuchten die Wohnungen der Obergeschoße, wie die Feuerwehr am Montag berichtet. Dabei entdeckten sie in einem Terrarium im Kellergeschoß zwei Würgeschlangen und in einer der verrauchten Wohnungen im Obergeschoß ein Kaninchen. Eine der Würgeschlangen verstarb am Einsatzort. Die anderen beiden Tiere wurden der Tierretung übergeben, wobei das Kaninchen mit Sauerstoff versorgt werden musste. Die Ursache für das Feuer ist noch nicht bekannt. Schließen – MA 68 Lichtbildstelle

