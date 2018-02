Mutter prallt mit drei Kindern im Auto in Wien gegen Strommast

Eine Mutter ist mit ihren drei Kindern im Auto am Montag in der Früh in Wien-Donaustadt gegen einen Strommast geprallt. Die 36-jährige Lenkerin sowie zwei ihrer Kinder im Alter von 13 und 14 Jahren erlitten dabei leichte Verletzungen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein eineinhalb Jahre altes Mädchen, das sich auf dem Beifahrersitz befand, überstand den Unfall unverletzt.

Die Frau gab an, in der Thujagasse mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen zu sein. Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger dürfte sie 50 statt der erlaubten 30 km/h gefahren sein. Die Mutter kam dann etwas von der Fahrbahn ab, erwischte ein Erdloch und verlor daraufhin die Kontrolle über ihren Wagen.

