Türkis-Blau in Wien: Was sie trennt, was sie eint

Die Presse: Sie sind beide 36. Was außer dem Alter verbindet Sie?



Dominik Nepp: Ich würde sagen, dass der Stillstand von Rot-Grün endlich durchbrochen wird.



Markus Wölbitsch: Die Rolle der Opposition und wegen der hohen Skandaldichte in Wien – Krankenhaus Nord etc. – macht es Sinn, dass man sich hier abstimmt.



Ändert Türkis-Blau im Bund etwas am Verhältnis Ihrer Parteien zueinander in Wien?