40 Jahre Wiener U-Bahn: Warum fuhr ein "Silberpfeil" durch eine Wand?

40 Jahre Wiener U-Bahn Nicht immer lief alles glatt bei den Wiener U-Bahnen. Was könnte hier passiert sein? Die Wiener Linien haben derzeit 109 U-Bahn-Stationen in Betrieb, allerdings werden manche von ihnen mehrfach gezählt. Wie viele verschiedene Namen von in Betrieb befindlichen Stationen gibt es? Die U-Bahn-Station „An den alten Schanzen“ auf der Strecke der U2 hat eine Besonderheit. Welche? Welche Aussage trifft auf die U-Bahn-Station Lerchenfelder Straße zu? Stationen werden gelegentlich auch umbenannt. Auf der U6 gibt es etwa die Station "Bahnhof Meidling", die diesen Namen erst seit 2013 trägt. Wie hieß sie davor? Was ist das Besondere, das auf diesem Plan gezeigt wird? Der Abstand zwischen zwei Stationen ist nicht immer gleich groß. Die längste Strecke zwischen zwei Stationen befindet sich derzeit zwischen Hausfeldstraße und Aspernstraße. Wie groß ist der Abstand? Das U in der U-Bahn steht für „Untergrund“. Allerdings verlaufen die Bahnen in Wien nicht immer tatsächlich unter der Erde. Wie viele Linien haben ihre Strecke tatsächlich komplett unter der Erde? Und wenn wir schon bei luftigen Höhen sind – welche Station ist der höchstgelegene Punkt im Schienennetz? Die meisten Rolltreppen aller Stationen befinden sich in der Station… Es gibt sie mittlerweile schon seit einiger Zeit – mit dem Start der U-Bahn in Wien sind seit 40 Jahren die sogenannten Silberpfeile in Wiens U-Bahn-Netz unterwegs. Woher kommt ihr Name? Architekt Kurt Schlauss begann bei der Gestaltung der U3-Station Volkstheater mit dem Projekt „Kunst in der U-Bahn“ und ließ einen Künstler die gesamte Halle der Station ausgestalten. Welcher Künstler war das? 1961 präsentierte Roland Rainer als Stadtplaner von Wien sein Planungskonzept mit baulichen Empfehlungen bis zum Jahr 2010. Eine U-Bahn kam darin nicht vor, sehr wohl aber die sogenannte USTRAB. Wofür steht die Abkürzung? Jene Strecke der U2, die früher von den unterirdisch fahrenden Straßenbahnlinien E2, G2 und H2 befahren wurde, hat einen Namen, unter dem sie auch heute noch bekannt ist – wenn auch manche den Zusammenhang mit der Straßenbahn nicht mehr kennen. Wie wird der Abschnitt genannt? 1978 wurde die U1 offiziell eröffnet. Seither ist viel geschehen - und es laufen auch schon die Arbeiten für den nächsten Ausbau. Als nächstes soll das erste Teilstück der neuen U5 vom Karlsplatz bis zum Frankhplatz eröffnet werden. Wann soll das nach den aktuellen Plänen passieren?