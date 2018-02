Kopftuchverbot? "Über Muslime nicht drüberfahren"

Der Widerstand formiert sich. Nachdem Barbara Novak, die neue SPÖ-Parteimanagerin von Michael Ludwig, ein Kopftuchverbot in Schulen und Kindergarten für Lehrerinnen und Schülerinnen diskutieren will, stellt Martina Malyar, SPÖ-Bezirksvorsteherin am Alsergrund, klar was sie davon hält – nämlich absolut nichts.



Man dürfe als Europäer über eine muslimische Gesellschaft und Muslime „nicht drüberfahren“, erklärt Malyar wörtlich der „Presse“: „Denn wir haben die Sicht von außen.“ Nachsatz: „Wir sind keine Muslime, wollen aber religiösen Muslimen sagen, wie es gehen soll?“

(stu)